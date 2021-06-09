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Появился список погибших при пожаре в рязанской больнице

Происшествия
/ Обновлено: 09 июня 2021 17:03 60

Появился список погибших при пожаре в рязанской больнице
Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Жертвами возгорания в реанимационном отделении Клинической больницы им. Семашко в Рязани стали три местные жительницы.

По предварительным данным, две пожилые женщины скончались на месте происшествия, а еще одна пенсионерка умерла в машине скорой помощи, сообщаЕТ Федеральное агентство новостей. Кроме того, девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Следственного комитета уже возбудили дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранители рассматривают версию, что возгорание могло произойти из-за аппарата ИВЛ иностранного производства.

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