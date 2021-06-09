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ЛДПР по решению суда придется «отпустить» из партии пермского депутата

Региональная повестка
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ЛДПР по решению суда придется «отпустить» из партии пермского депутата
ИА Политика Сегодня / Герман Парло

Недавно депутат гордумы Перми Илья Лисняк пожаловался, что его не отпускают из ЛДПР. Сегодня городской суд обязал ЛДПР исключить из своих рядов Лисняка и его сторонников, желающих выйти из партии.

До сих пор руководители отделения ЛДПР в Перми не удовлетворяли прошение Лисняка и двух его единомышленников, что, возможно, могло помешать им представлять другие партии и участвовать в сентябрьских выборах этого года.

Ситуация просочилась в СМИ. В частности, издание URA.RU стало освещать внутрипартийный конфликт, что не понравилось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. В итоге между политиком и изданием разгорелся конфликт.

Ранее Лисняк сообщил, что из-за сложившейся ситуации даже обратился в Следственный комитет России с двумя заявлениями на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина.

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