«Это пощечина от французского народа»: Понасенков вступился за обидчика Макрона

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Поездка французского президента Эмманюэля Макрона в провинцию началась с пощечины. В департаменте Дром глава Пятой республики должен был встретиться с фермерами и представителями общественного питания, чтобы обсудить с ними состояние отрасли на фоне пандемии. Первый же местный житель, к которому подошел Макрон, ударил его по щеке.

Нападавшего сразу же скрутили и отвезли в отделение полиции. Телеканал BFM передает, что правоохранители задержали не только мужчину, ударившего президента, но и еще одного человека из толпы. Им вменяется «умышленное нападение на лицо, облеченное властью». Известно, что главного фигуранта дела зовут Дэмиен.

Адвокат Алан Дюфло рассказал журналистам, что по такому обвинению человеку может грозить три года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро (средняя зарплата в стране примерно три тысячи евро в месяц). Ситуацию, впрочем, могут повернуть под более «радикальным» углом: местные СМИ сообщают, что мужчина в момент удара выкрикивал «радикально правые роялистские лозунги».

Близкий друг подозреваемого по сообщил французскому телеканалу, что не ожидал ничего подобного от своего товарища:

«Этот инцидент меня ошеломил. Это не тот человек, который известен буйным характером. Это тот, у кого характер очень вдумчивый. Если бы мне сказали: "Дэмиен способен ударить президента", я бы ответил: "нет"».

Global Look Press / © L.Urman / Keystone Press Agency

Сам Макрон решил не акцентировать внимание на произошедшем и попросил прессу не преувеличивать масштабы инцидента. Президент похвастался, что после пощечины все равно продолжил общение с людьми и даже сфотографировался с теми, кто стоял позади обидчика. Пощечина, по мнению главы республики, «не должна затмевать остальные важные темы, которые затрагивают жизнь многих».

Пользователи Twitter последовали совету Эмманюэля Макрона и не стали оценивать степень серьезности произошедшего. Вместо этого комментаторы устроили конкурс на самую остроумную версию нападения.

«Парень просто помахал рукой. Макрон шел своей дорогой и попал под нее», — предположил пользователь под ником Fahad Ansari.

Guy was just waving his hand. Macron came on his way. — FAHAD ANSARI (@MFahad_Ansari) June 8, 2021

Adeel увидел в нападавшем не преступника, а человека с высокой степенью ответственности, который «просто напомнил Макрону о социальном дистанцировании». Некоторые заподозрили французские власти в организации «подставного шоу».

«Это похоже на постановочную драму, которая рассчитана на сочувствие. Или, может быть, инсценировка, чтобы ввести антимусульманские законы. Президент подошел прямо к этому человеку, коснулся его и слегка отодвинулся, чтобы уменьшить воздействие от пощечины! Почему он просто не помахал публике?», — заподозрил неладное Tahir Malik.

This looks like a stagged drama to gain sympathy. or maybe a staged drama to bring anti-Muslim laws. President came directly to this person, touched his, and slightly moved back to reduce the impact of the slap! Why he did not just wave to the public. — Tahir Malik (@tmmalik1) June 9, 2021

«Быть президентом – нелегкая работа», — посочувствовал dsss.

President is not easy job ???? — dsss (@dsss42795097) June 8, 2021

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Кандидат на президентское кресло Марин Ле Пен вступилась за своего политического оппонента. Она выразила недовольство в Twitter, написав, что «демократические дебаты не могут оправдывать физическое насилие».

Si le débat démocratique peut être âpre, il ne saurait en aucun cas tolérer la violence physique. Je condamne fermement l’agression physique intolérable qui a visé le président de la République. MLP #Tain — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 8, 2021

Известный историк, режиссер и франковед Евгений Понасенков убежден, что Эмманюэль Макрон зря так легкомысленно отнесся к полученному оскорблению. Мужчина, осмелившийся дать пощечину президенту Пятой республики, в глазах эксперта предстал олицетворением народа Франции, который все более открыто проявляет недовольство в связи с «левацкой» политикой своего лидера.

«Это пощечина от французского народа, от настоящих французов, которых осталось в стране очень мало. Там не всегда жили афроамериканцы и арабы. Макрон – это действительно левак, который проводит соответствующую политику, он поддерживает оккупацию Франции дикарями, террористами и теми, кто ненавидит эту страну. <…> Я знаю огромное количество французов самой разной политической ориентации, которые давно хотели бы не только Макрону, а всему левому крылу европейской политики дать пощечину. Но сил уже нет», — заявил Понасенков.

К тому же Макрон не упускает возможности поставить под сомнение свой авторитет, как президента, посетовал историк. В конце мая Елисейский дворец посетила металл-группа Ultra Vomit, которую пригласили местные видеоблогеры. Ранее Макрон вступил с ними в спор и проиграл.

«Макрон унижает французов каждый день. Недавно он пригласил в Елисейский дворец маргиналов и недолюдей и специально унизил эстетику и историю Франции. Леваки сажают на иглу государственных пособий все больше и больше приматов», — подвел итог Евгений Понасенков.

Ранее франковед уже высказывал критику в адрес президента из-за вседозволенности цыганской общины во Франции.