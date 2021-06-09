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Медведев предрек "Единой России" уверенную победу на выборах

Политика
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Медведев предрек «Единой России» уверенную победу на выборах
Prt Scr youtube.com / Правительство России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что у партии "Единая Россия" есть все, чтобы одержать уверенную победу на предстоящих выборах.

Медведев принял участие в совместном заседании Генсовета и Высшего совета "Единой России" как руководитель партии. Во время встречи он отметил, что в этом году предстоит непростая избирательная кампания.

"Но в то же время у нас есть все, чтобы одержать уверенную победу над нашими оппонентами", — сказал политик.

Выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва запланированы на 19 сентября.

#выборы #медведев #единая россия
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