Экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев намекнул на участие в Евро-2020

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Вратарь ЦСК Игорь Акинфеев намекнул на свое участие в чемпионате Европы 2020 года и озадачил фанатов.

В Instagram футболист опубликовал странное Stories. В нем он сообщил, что будет на Евро-2020. Что именно экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев имел в виду под этими словами, пока неизвестно.

Prt Scr instagram.com / @igor_igor_akinfeev

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в разных городах мира. Несколько матчей Евро-2020 состоятся на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Городские власти ранее сообщили, что ждут прибытия в Северную столицу около десяти тысяч иностранных болельщиков.