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Трамп поздравил Нигерию за запрет Twitter

Европа и США
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трамп
ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Twitter и Facebook нужно запретить и призвал страны саботировать эти соцсети.

Дело в том, что 2 июня Twitter удалил публикации президента африканского государства Мохаммаду Бухари, который пообещал наказывать сепаратистов за нападения на государственные учреждения. Соцсеть посчитала, что посты оскорбительные и заблокировала Бухари на 12 часов. В ответ правительство Нигерии полностью запретило Twitter на территории страны.

Трамп с энтузиазмом поприветствовал такое решение Нигерии и опубликовал поздравительный пост. 

«Другим странам тоже следует запретить Twitter и Facebook за то, что они мешают свободе и свободному высказыванию мнений», — заявил экс-президент в Telegram.

Трамп подчеркнул, что все голоса должны быть услышаны, а социальные сети не имеют право диктовать «что хорошо, а что плохо», потому что сами представляют из себя «чистое зло». Бывший президент также посетовал, что в свое время сам не заблокировал Facebook.

«Я должен был сделать это, когда был президентом. Но Цукерберг (Марк Цукерберг, основатель Facebook — Прим. ред.) продолжал звонить мне, приходить в Белый дом на ужин и говорить, насколько я хорош», — признался Трамп.

"Они мешают свободе". Трамп выступил за запрет Twitter и Facebook
telegram.org / @Donald J. Trump

Бывший лидер США славился своими регулярными публикациями в интернете, однако и сам «попал в немилость» соцсетей после того, как его сторонники штурмовали здание Конгресса. Некоторые тогда посчитали, что итоги президентских выборов, в которых Трамп проиграл Джо Байдену, неверные. Из-за начавшихся беспорядков погибли несколько человек. Именно после этих событий Дональда Трампа на несколько лет заблокировали в Twitter, Facebook и Instagram. 

Позднее Трамп создавал личную страницу в интернете, чтобы люди могли обращаться к нему напрямую. Но вскоре он закрыл сайт из-за низкого интереса аудитории.

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