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Россиянин Клюшин арестован в Швейцарии по запросу США

Политика
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Россиянин Клюшин арестован в Швейцарии по запросу США
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

После запроса США в Швейцарии арестован россиянин Владислав Клюшин. Об этом сообщила официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер.

По ее словам, россиянину грозит экстрадиция в США. Однако сам Клюшин выступает против. Соединенные Штаты обвиняют его в финансовых махинациях. Речь идет об инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников, передает РИА Новости.

Райзер добавила, что решение о передаче Клюшина американским властям может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде. Информацию об аресте россиянина подтвердили в посольстве РФ.

#сша #арест #швейцария #клюшин
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