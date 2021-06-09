Депутат ГД Онищенко отметил героизм врачей, спасших пациентов при пожаре в больнице Рязани

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Депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших при пожаре в реанимации рязанской больницы.

По мнению Онищенко, возгорание могло спровоцировать короткое замыкание в проводке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Академик также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и сделал несколько предположений относительно причин, по которым подобные происшествия возможны, передает ФАН.

Эксперт убежден, что к трагедии могли привести как технические неисправности в больнице, так и человеческий фактор.

"Как известно, под значительной нагрузкой в связи с очередным некоторым увеличением числа коронавирусных больных находятся многие медицинские учреждения. Так что, уверен, грядет серьезный разбор полетов", — подчеркнул Онищенко.

Депутат Госдумы отметил героизм рязанских медиков, которые своевременно пришли на помощь больным и организовали экстренную эвакуацию ценой риска для собственных жизней.

"Огромное уважение моим коллегам-медикам, которые ценой собственного здоровья спасали больных. Это и есть истинное служение избранной профессии. Низкий им поклон за героизм!" — сказал академик.

Напомним, в клинической больнице имени Семашко в Рязани минувшей ночью случился пожар. Три человека погибли в результате отравления угарным газом, среди пострадавших также числится медсестра, получившая более 75% ожогов тела.