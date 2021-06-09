Познер рассказал об обязательном результате предстоящего саммита Байдена с Путиным

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Было бы правильно, если бы на предстоящей встрече президентов РФ и США американский лидер Джо Байден сделал какой-то серьезный шаг к преодолению того противостояния и напряжения, которые есть в отношениях Москвы и Вашингтона.

Такое пожелание в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер, комментируя предстоящий российско-американский саммит на высшем уровне, который пройдет в Женеве 16 июня.

По словам Владимира Познера, он надеется на то, что результат встречи Владимира Путина и Джо Байдена будет благоприятным. И в этом российский журналист солидарен с мнением бывшего специального помощника 40-го президента США Рональда Рейгана Дуга Бэндоу, который посоветовал нынешнему главе Белого изменить подход к отношениям с Россией.

Как отметил Познер, в преддверии женевской встречи президентов России и США, многие эксперты и политологи высказывают свои прогнозы и ожидания, но никто ничего не знает точно.

«Я надеюсь, что в результате этой встречи снизится уровень противостояния и напряжения, которое сейчас существует. Я знаю по опыту, что в верхах не встречаются без какого-то соглашения о том, что о чем-то договорятся. Иначе получается полный провал, и на это не идут», — заявил телеведущий.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

При этом он добавил, что настроен не очень оптимистично и не ждет от предстоящего саммита каких-то прорывов в отношениях Москвы и Вашингтона. Но, по словам Познера, он все же рассчитывает, что существующий между Россией и США уровень напряжения, несогласия и неприятия снизится.

Комментируя статью Дуга Бэндоу в американском журнале The American Spectator, в которой тот выразил надежду, что Байден сыграет роль «нового Никсона» и сможет не разрушить окончательно российско-американские отношения, а стабилизировать их и заключить с Москвой сделку. Владимир Познер напомнил, что президент США очень сильно зависит от Конгресса.

«Он (Джо Байден) не может самостоятельно принять никаких существенных решений без одобрения Конгресса, который настроен резко отрицательно по отношению к России. Сделать такой резкий поворот, который себе позволил Никсон, он не может», — подчеркнул Познер.

Но при этом журналист отметил, что Дуг Бэндоу дал президенту США правильный совет, так как именно американцы виноваты в том, что отношения между Москвой и Вашингтоном испортились настолько сильно. Это не значит, что Россия совсем не виновата, добавил Владимир Познер. В ухудшении российско-американских отношений есть и вина РФ, но Соединенные Штаты стремились к этому результату гораздо больше.

Федеральное агентство новостей /

«Поэтому было бы правильно, если бы президент США сделал какой-то серьезный шаг в сторону преодоления того положения, которое мы имеем сейчас», — заключил Познер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не ждет серьезных прорывов в отношениях с США по результатам своей скорой встречи с американским коллегой в Женеве.