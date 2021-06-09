Терапевт Добрецова отметила пагубные последствия самолечения от COVID-19

Невские Новости / Кирилл Контрощиков

Россияне, занимающиеся самолечением от COVID-19, могут столкнуться с пагубными последствиями. Позицией поделилась терапевт Ирина Добрецова.

Бывший врач-эпидемиолог и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко ранее сообщил россиянам, что лечение народными средствами может привести к плачевным последствиям. Ирина Добрецова солидарна с этим тезисом. Она рекомендует при появлении первых симптомов COVID-19 обратиться за квалифицированной медицинской помощью, передает "НьюИнформ". Самолечение по советам из Сети может представлять опасность.

"Первое, что могу сказать об этих советах — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать", — отметила Добрецова.

По словам терапевта, присутствует простой способ избежать проблем с заболеванием коронавирусом. Врач советует не медлить и как можно скорее сделать прививку. Кроме того, рекомендуемые пользователям интернета "фальшивые методы" могут ухудшить физического состояние человека.