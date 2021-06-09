Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Суд Евросоюза пересмотрит решение о санкциях против Януковича в 2022 году

Политика
84

Суд Евросоюза пересмотрит решение о санкциях против Януковича в 2022 году
pixabay.com /

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын останутся в санкционных списках Евросоюза до 2022 года. Тогда решение об отмене ограничительных мер будет пересмотрено.

Совет Евросоюза проиграл Януковичу и его сыну суд о заморозке активов в 2019 году. Несмотря на итог заседания, они останутся в санкционных списках до 2022 года.

Ограничительные меры были введены из-за событий на Украине в 2014 году. С этого времени они продлевались, потому что Киев не прекращал уголовные разбирательства в отношении бывшего главы государства.

#суд #евросоюз #украина #янукович
Депутат ГД Онищенко отметил героизм врачей, спасших пациентов при пожаре в больнице Рязани
Депутат ГД Онищенко отметил героизм врачей, спасших пациентов при пожаре в больнице Рязани
Общество
16:09 | 9 июня
Власти Петербурга назвали количество ожидаемых иностранных фанатов на матчах Евро-2020
Власти Петербурга назвали количество ожидаемых иностранных фанатов на матчах Евро-2020
Спорт
15:16 | 9 июня
Суд Евросоюза пересмотрит решение о санкциях против Януковича в 2022 году
Суд Евросоюза пересмотрит решение о санкциях против Януковича в 2022 году
Политика
15:04 | 9 июня