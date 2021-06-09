Суд Евросоюза пересмотрит решение о санкциях против Януковича в 2022 году

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Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын останутся в санкционных списках Евросоюза до 2022 года. Тогда решение об отмене ограничительных мер будет пересмотрено.

Совет Евросоюза проиграл Януковичу и его сыну суд о заморозке активов в 2019 году. Несмотря на итог заседания, они останутся в санкционных списках до 2022 года.

Ограничительные меры были введены из-за событий на Украине в 2014 году. С этого времени они продлевались, потому что Киев не прекращал уголовные разбирательства в отношении бывшего главы государства.