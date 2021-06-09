Власти Петербурга назвали количество ожидаемых иностранных фанатов на матчах Евро-2020

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский назвал примерное количество иностранных фанатов, которые посетят матчи Евро-2020 на "Газпром Арене".

Власти Петербурга ожидают, что на каждый матч чемпионата Европы приедут до 10 тысяч иностранных болельщиков. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Представитель власти также рассказал, что для болельщиков, которые посетят Санкт-Петербург в период Евро-2020, разработана специальная система оповещения. Она распределит людские потоки в метро. Чтобы избежать давки в фан-зоне, о ее переполненности будут оповещать на сайте футбольной деревни.