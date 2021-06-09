В Европе с 1 июля начнут путешествовать по COVID-паспортам

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Члены Европейского парламента приняли резолюцию, которая дает зеленый свет на внедрение COVID-паспортов. Законопроект поддержали 546 человек, 93 выступили против. С 1 июля «цифровые зеленые сертификаты» начнут использовать в 27 странах-членах ЕС.

Европейцы будут бесплатно получать документ в бумажном или электронном виде на основании наличия прививки от коронавируса, отрицательных тестов или антител. Паспорта будут содержать штрих-ход или QR-код, которые будут сканировать в путешествиях в пределах Евросоюза, чтобы освободить туристов от повторной сдачи теста и соблюдения карантина.

Резолюция не ограничивает жителей в выборе препарата для вакцинации, но предпочтительно, чтобы он был одобрен Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

pskovgorod.ru / Город Псков

«Страны-участницы должны иметь возможность принять решение о приеме сертификатов, выданных на основе вакцинации другими препаратами против COVID-19, которые были разрешены компетентными властями страны-участницы», – цитирует ТАСС текст резолюции.

То есть каждая страна сама примет решение принимать или нет COVID-паспорт у туристов, привитых, к примеру, «Спутником V» или китайским Sinopharm, которые до сих пор не получили одобрения в Европе. Напомним, в Венгрии и Словакии еще весной закупили российскую вакцину, не дожидаясь решения ЕМА.

Еще одной важной поправкой в окончательное чтение закона о «цифровых зеленых сертификатах» стало то, что страны ЕС не имеют права самовольно отменить действие COVID-паспортов на своей территории. Для этого нужны весомые доказательства, а принятие решения остается за Еврокомиссией.