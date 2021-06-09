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Путин принял участие в торжественной церемонии запуска Амурского ГПЗ

Экономика
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Путин принял участие в торжественной церемонии запуска Амурского ГПЗ
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в запуске ГПЗ в Амурской области через телемост.

Глава Российской Федерации Владимир Путин дал зеленый свет на запуск газоперерабатывающего завода в Амурской области, принадлежащего корпорации "Газпром". Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что это производство должно стать одним из самых крупных предприятий, занимающихся переработкой голубого топлива. Путин принял участие в онлайн-конференции, во время которой следил за началом эксплуатации завода.

Процесс строительства ГПЗ был начат "Газпромом" в 2015 году. Объем переработки предприятия — 42 млрд кубометров природного газа. Известно, что среди партнеров проекта есть множество иностранных восточных и западных государств.

#газпром #природный газ #Амурский ГПЗ
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