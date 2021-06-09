Мэр Москвы оценил ситуацию с COVID-19 в городе и необходимость введения локдауна

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, наблюдается новый всплеск заболеваемости, но необходимости вводить локдаун нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Эпидемическую обстановку в городе Собянин оценил в ходе встречи с рестораторами. Он констатировал, что ситуация ухудшается, однако не является настолько критичной, чтобы прибегать к такой радикальной мере как локдаун.

"Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", — сказал мэр.

По словам Собянина, в настоящее время власти в силах справиться с трудностями без жестких ограничений. За последние сутки в Москве выявили 4124 случая заражения COVID-19 — больше всего с 16 января.