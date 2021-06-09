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Житель Адлера объяснил мотив расстрела судебных приставов

Происшествия
61

Житель Адлера объяснил мотив расстрела судебных приставов
pixabay.com / PD

Два пристава погибли от рук 61-летнего жителя Адлера Вартана К.. Горожанин отметил, что не жалеет об убийстве двух людей.

Двое мужчин погибли от рук 61-летнего жителя Адлера Вартана К.. Горожанин отметил, что не жалеет об убийстве.

По словам стрелка, его "довели", потому что долгое время у него не было возможности законно оформить землю. Участок в гаражном кооперативе принадлежит Вартану и его родителям.

По мнению задержанного, на месте его земли и постройки хотят установить магазины. Горожанина возмутило решение о сносе его дома. Именно такое постановление было у сотрудников ФССП.

Вартан заявил, что попросил пристава поговорить с его адвокатом, но ему ответили отказом. Это взбесило задержанного и он начал стрелять. О содеянном мужчина не жалеет.

#приставы #убийство #стрельба #краснодар #адлер
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