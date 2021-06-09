Контроль за ношением масок и перчаток усилят в Москве

Агенство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Московские власти приняли решение об усилении контроля за ношением средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Городские власти будут следить за тем, как жители и гости столицы носят маски и перчатки в общественных местах, транспорте, торговых центрах и других локациях. Информацией об этом поделился начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Решение об усилении контроля было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной распространением SARS-CoV-2. Штраф за нарушение требований, введенных в связи с распространением COVID-19, составляется от 4 до 5 тыс. рублей, напомнил Данчиков.