Депутат Власов намерен разобраться в ситуации с задержанием блогера Хованского

Агентство городских новостей Москва /

Депутат Госдумы РФ Василий Власов не видит оснований для задержания своего помощника — блогера Юрия Хованского.

Как уточнил парламентарий, он намерен разобраться в ситуации с его задержанием.

"Дозвониться я до него не могу. Я сейчас пытаюсь узнать, где он находится и из-за чего его задержали", — сказал Василий Власов.

По словам депутата, ему пока неизвестно, правдива ли информация в СМИ о причинах задержания блогера. Однако сам Власов не видит причин для ареста Хованского.

Ранее сайт 360tv.ru. сообщал, что Власов рассказал, чем блогер Хованский занимался в ЛДПР. По его словам, Хованский собирал жалобы населения и передавал их юристам, чтобы те могли оказать помощь.