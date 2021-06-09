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Прокуратура считает, что ФБК* пытался сменить конституционный строй в РФ

Происшествия
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Прокуратура считает, что ФБК пытался сменить конституционный строй в РФ
Федеральное агентство новостей /

Прокуратура настаивает на том, что ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) стремился к смене конституционного строя.

Мосгорсуд сейчас проводит заседание по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими структур Навального — "Фонда борьбы с коррупцией"*, "Фонда защиты прав граждан"* (ФБК1, ФЗПГ — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Навального** (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Известно, что суд ответил отказом адвокатам ФБК на просьбу раскрыть содержание документов.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

** Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности

#суд #москва #навальный #фбк
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