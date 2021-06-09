Стало известно о работе КАМАЗа над первым карьерным самосвалом «Геркулес»

ТАСС / Астафьев Александр

Камский автомобильный завод собирается в 2023 году начать производство карьерного самосвала Геркулес – многотоннажного грузового автомобиля с капотной компоновкой и сочлененной конструкцией.

Об этом сообщает информационный портал SPEEDME, отмечая, что первый прототип самосвала Геркулес, пока без самосвальной надстройки и кабины, был представлен на минувшей неделе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в ходе его рабочего визита в Набережные Челны.

До сих пор проект «Геркулес» считался засекреченным, но после того, как журналисты опубликовали репортаж о визите главы российского правительства на завод, фотографии нового самосвала попали в свободный доступ.

«Базовая конфигурация "Геркулеса" подразумевает наличие шасси с колесной формулой 6x6. Другие же технические подробности о грузовике пока неизвестны, но очевидно, что на рынке он потеснит белорусские "БелАЗы". Челнинский портал Avtospravochnaya отметил, что помимо 6x6 выйдет и менее грузоподъемный вариант 4x4», — сообщает портал.

Благодаря шарнирно-сочлененной раме грузовик обретет повышенную маневренность и проходимость.

При этом, согласно предварительной информации, Геркулес будет оснащен дизельным двигателем, не имеющим прямой связи с колесами. Такая силовая установка называется «последовательный гибрид», и она предназначена для того, чтобы крутить генератор, от которого работают установленные на каждом мосту тяговые электродвигатели.

«В качестве ДВС используют мотор КАМАЗ Р6 мощностью 450 лошадиных сил, номинальная отдача каждого электродвигателя составит 517 лошадиных сил. Грузоподъемность Геркулеса 6x;6 — 40 тонн, полная масса — 75 тонн, варианта 4x;4 — 25 тонн и 50 тонн соответственно», — говорится в сообщении.