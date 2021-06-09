Пранкеры Вован и Лексус заставили Литву «краснеть от стыда»

facebook.com / Владимир Кузнецов - пранкер Vovan

Известные российские пранкеры Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей «Лексус» Столяров накануне разыграли председателя парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса.

Молодые люди связались с Павиленисом, прикинувшись сторонником блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Председатель, не понимая, что говорит вовсе не с Волковым, начал делиться откровениями о борьбе с «режимом» в Белоруссии и планах транслировать из Европы в Россию «правильные новости». Полная запись разговора была опубликована на YouTube-канале россиян.

Член партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Робертас Шарницкас заявил, что своими речами Павиленис вышел за все допустимые рамки приличия.

«В опубликованном разговоре Павиленис продолжает срамить международную арену», — возмутился политик.

Шарницкас добавил, что вся Литва теперь «краснеет от стыда» после выходки председателя парламентского комитета, который за полгода своей работы уже успел стать объектом насмешек и позора в глаза мирового сообщества. Политик также призвал власти "сделать что-нибудь" с этим, так как подобные провалы Павилениса не могут продолжаться дальше.