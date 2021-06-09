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Рейс с журналистами Белого дома отменили из-за попадания насекомых в самолет

Европа и США
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Рейс с пулом Байдена отменили из-за вторжения насекомых
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Журналисты пресс-пула президента США Джо Байдена не смогли вовремя вылететь в Европу, чтобы встретить там американского лидера, который чуть позднее отправляется в свое первое турне. Препятствием для вылета самолета стало внезапное нашествие цикад. 

The New York Times пишет, что насекомые попали в двигатель самолета и рейс пришлось перенести. В итоге вылет представителей СМИ, запланированный на 21:00 8 июня, сначала отложили на 23:00 того же дня, а после — на 2:15 в среду.

Сегодня глава Белого дома отправился в свой первый тур по Европе. Джо Байдена ждет насыщенная неделя — у него запланировано участие в четырех саммитах. Однако ключевым моментом поездки американского лидера станет встреча с президентом России Владимиром Путиным, которую назначили на 16 июня в Женеве.

#байден #самолет #журналисты
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