В России по поручению Шойгу обновят военные комиссариаты

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Военные комиссариаты и пункты отбора должны быть модернизированы по современным требованиям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, сейчас Минобороны готовит к запуску проект обновления военкоматов. Подробности министр рассказал во время рабочей поездки в Тверскую область в беседе с главой региона Игорем Руденей.

"Предлагаю дать старт приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", — подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны предложил Рудене реализовать проект модернизации в течение года, однако губернатор ответил, что область сможет решить эту задачу за более короткий срок.