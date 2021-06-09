Пагубное влияние TikTok House на молодежь обсудят в эфире МГ «Патриот»

Медиагруппа «‎Патриот» /

Член Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров расскажет о "подводных камнях" популярности молодых блогеров.

Молодежь часто проводит свое свободное время в социальных сетях, вроде TikTok, YouTube или Facebook. В последнее время стали набирать популярность специальные дома для блогеров, где на новый уровень выходит популяризация и пропаганда употребления наркотических средств и хаотичных сексуальных контактов. Об этом пишет ФАН.

При этом деньги становятся для юных звезд Сети идеалом и главным достижением жизни. К сожалению, именно такая "атмосфера" царит во многих уголках интернета, и в нее погружаются юные пользователи.

Член Общественной палаты Ленинградской области, председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом Владимир Петров поднимет такие важные вопросы, как роль государства в воспитании молодых людей и степени законности его участия в личной жизни молодежи. Эксперт будет дискутировать по данной теме в рамках эфира Медиагруппы "Патриот" 9 июня в 16:00.

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