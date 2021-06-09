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Вывод Западной группы войск из Германии обсудят в медиацентре "Патриот"

Общество
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Вывод Западной группы войск из Германии обсудят в медиацентре «Патриот»
ФБА «Экономика сегодня» /

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проводят эфир, посвященный выводу советских войск из Восточной Германии.

Более 30 лет назад без единого выстрела прекратила свое существование Германская Демократическая Республика (ГДР). На территории ГДР размещалась Западная группа войск (ЗГВ), которая являлась оперативно-стратегическим формированием Вооруженных сил СССР. В ходе перестройки солдаты и офицеры ЗГВ были спешно переброшены из Германии в Россию, причем буквально в чистое поле,передает ФАН.

Гостем эфира стал режиссер-документалист Сергей Надеин. Он рассказал, как сложилась судьба военнослужащих ЗГВ, а также, что могла получить Россия от Германии вместо "спасибо".

Прямой эфир можно посмотреть в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице Медиагруппы "Патриот". К онлайн-участию приглашаются все желающие журналисты.

#германия #войска #ссср #гдр
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