«Какое дно». Пользователи Сети высмеяли Зеленского за футбольную форму

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре внимания из-за фотографии в своем Instagram. Политик опубликовал снимок с новой формой футбольной сборной страны. На желтой майке красуется синяя цифра 95, националистическое приветствие и очертания страны, включая Крым.

«Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя», — подписал фото Зеленский.

В следующей публикации украинский лидер позирует в новой форме на фоне живописного пейзажа. Возможно, таким способом президент хотел приподнять свой рейтинг. Однако должной поддержки он не нашел.

instagram.com Prt Scr /@zelenskiy_official /

«Что еще остается — рисовать не существующие границы, забавно», — прокомментировал kirill_kolyadinnn.

«Вова, сколько можно мечтать с Крымом, ты лучше еще поплачься Байдену, попроси, топни ножкой. Навязаться и продаться — это твоя фишка. Порошенко отдыхает, ты его переплюнул», — добавила lenusiklerusik001.

«Главное чтобы костюмчик сидел. А что война и народу жить не на что — плевать», — возмутилась lebedevaliudmila95.

«В Крыму отдыхаете? Как погодка? Как море?» — пошутил astafurov_pavel.

«Какое же ты дно, Вова», — резко высказался gamazin_amazing.

instagram.com / @zelenskiy_official

Многие пользователи посчитали, что президент Украины вместо того, чтобы решать проблемы страны и своих сограждан, непонятно чему «радуется и отдыхает». Но помимо критики президента, отдельно досталось и дизайну футболки.

Форма сборной Украины действительно наделала много шума и не только из-за нарисованного Крыма. Особое внимание общественности привлек лозунг националистов «Слава Украине! Героям слава!». Некоторые посчитали недопустимым транслировать подобные «настроения». Тем не менее УЕФА признал спортивную форму «соответствующей правилам экипировки» и одобрил ее.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что решение Украины представить именно такую форму было откровенной провокацией. Он также выразил недоумение, что УЕФА «пошел на поводу» у Киева.