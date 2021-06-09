Дандыкин объяснил, почему попытки Запада «устрашить» Россию провалились

Федеральное агентство новостей /

Попытки стран НАТО "запугать" Россию провалились, что стало причиной растерянности руководства Альянса, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Капитан первого ранга в запасе изложил свою точку зрения в интервью ФАН. Дандыкин отметил, что комплексные старания западных стран добиться изменения российской политики и ограничить рост влияния Москвы обернулись полным фиаско.

"НАТО находится в определенной растерянности из-за того, все попытки силового давления на Россию… не вызывает у руководства нашей страны и армии никаких чувств. Американские пугалки уже не срабатывают. США обложили различными ограничениями Россию как индейцев бусами. Но санкции показали, что Россия самодостаточная страна в экономическом плане", — подчеркнул собеседник издания.

Дандыкин уверен, что новое оружие ВС РФ стало веским фактором растерянности НАТО и устрашило большинство членов Альянса. Он назвал четыре типа российского вооружения, не имеющих аналогов в мире и вызвавших страх на Западе.

Эксперт отнес к такому типу оружия ракеты "Кинжал" и "Авангард", уже поставленные на боевое дежурство в российской армии, а также подводный беспилотник "Посейдон" и новейшие гиперзвуковые "Цирконы".