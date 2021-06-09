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Полиция Дании порадовалась недопуску россиян на матчи Евро-2020 в Копенгагене

Спорт
/ Обновлено: 09 июня 2021 14:07 55

Полиция Дании порадовалась недопуску россиян на матчи Евро-2020 в Копенгагене
wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Датская полиция прокомментировала недопуск российских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу в Копенгагене.

Поклонники футбола из России не смогут посетить матч российской сборной и Дании 21 июня из-за решения датских властей. При этом местная полиция порадовалась такому итогу.

"Если честно, мы почувствовали небольшое облегчение", — заявил глава Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль.

По его словам, российских болельщиков необходимо серьезно контролировать, поскольку иногда они способствуют дракам и беспорядкам. Даль добавил, что с футбольными фанатами из Восточной Европы часто возникают различные проблемы, передает BT.

Чемпионат Европы по футболу, который перенесли в прошлом году из-за коронавируса, пройдет в разных городах с 11 июня по 11 июля. Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее назвал главную задачу российской сборной на Евро-2020.

#полиция #дания #евро-2020
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