Полиция Дании порадовалась недопуску россиян на матчи Евро-2020 в Копенгагене

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Датская полиция прокомментировала недопуск российских болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу в Копенгагене.

Поклонники футбола из России не смогут посетить матч российской сборной и Дании 21 июня из-за решения датских властей. При этом местная полиция порадовалась такому итогу.

"Если честно, мы почувствовали небольшое облегчение", — заявил глава Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль.

По его словам, российских болельщиков необходимо серьезно контролировать, поскольку иногда они способствуют дракам и беспорядкам. Даль добавил, что с футбольными фанатами из Восточной Европы часто возникают различные проблемы, передает BT.

Чемпионат Европы по футболу, который перенесли в прошлом году из-за коронавируса, пройдет в разных городах с 11 июня по 11 июля. Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее назвал главную задачу российской сборной на Евро-2020.