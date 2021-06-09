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Найдено объяснение росту заболеваемости коронавирусом в России

Общество
/ Обновлено: 09 июня 2021 13:30 65

Найдено объяснение росту заболеваемости коронавирусом в России
Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Рост заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, обусловлен мобильностью людей и более активным общением летом, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По последним данным, в Москве за сутки выявлено более 4000 случаев коронавируса. Это наиболее высокий показатель начиная с января. Чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса, нужно привиться, напомнил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", — объяснил медик в беседе с РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России. Желающие привиться могут сделать это бесплатно. Нужно обратиться в одно из медучреждений региона. К тому же пункты вакцинации открыты на базе ряда организаций. Например, торговых центров.

#россия #коронавирус #гинцбург
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