Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде одобрили в Госдуме

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Госдума РФ одобрила в третьем чтении закон об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде. Такое заявление сделал председатель ГД Вячеслав Володин.

Документ предусматривает ужесточение наказания для водителей, которые сели пьяными за руль уже не в первый раз. Такое правонарушение будет грозить россиянам лишением свободы сроком до трех лет, а также штрафом в 500 тыс. рублей.

Согласно нововведению, некоторым водителям за езду в состоянии алкогольного опьянения могут запретить занимать определенные должности в течение шести лет. Уголовную ответственность ужесточат и для нетрезвых водителей, по чьей вине погибли или пострадали люди.