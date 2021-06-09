Специалистов «Алмаз-Антея» возмутил метод изучения обломков MH17

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Специалисты "Алмаз-Антея", а также голландские и бельгийские эксперты не согласны с методом изучения обломков "боинга" MH17. Об этом заявил судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

Российские эксперты подчеркнули, что необходимо исследовать все обломки, а не только те, которые находятся на военной базе Гилзе-Рейен.

Ранее следствие по MH17 отказалось от показаний некоторых очевидцев. Свидетели утверждали, что был запуск ракет в день крушения самолета. Кроме того, это произошло с территории, которая находится под контролем ВСУ.