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"Гоблин" Пучков возмутился, что задержание Хованского произошло "так поздно"

Происшествия
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«Гоблин» Пучков возмутился, что задержание Хованского произошло «так поздно»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Актер озвучки Дмитрий "Гоблин" Пучков прокомментировал задержание скандального блогера Юрия Хованского. Он признался, что удивлен, почему это произошло только сейчас.

Пучков в комментарии РЕН ТВ назвал задержанного наркоманом, а также алкоголиком и заявил, что блогер имеет исключительно дегенеративные наклонности. Актер с негодованием констатировал, что блогер популярен в Сети среди детей и является для них примером. По его мнению, Хованский должен был оказаться вне воли раньше.

В Следственном комитете заявили, что блогер был задержан за исполнение песни с "публичными призывами к терроризму". В отношении Хованского возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.

#пучков #гоблин #хованский
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