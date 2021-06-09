Тренер российской сборной озвучил цели команды на Евро-2020

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Станислав Черчесов рассказал, к чему будет стремиться отечественная сборная во время европейского чемпионата.

Важность самоотдачи и отсутствия равнодушия в футболе подчеркнул главный тренер российской команды Станислав Черчесов. Он заявил, что игроки выложатся на все 100%. Об этом пишет Sport.ru.

Счет на табло может быть любым, но отношение к команде, болельщикам и целям должно оставаться понятным, считает Черчесов.

"Точно не сомневаюсь в одном — равнодушных в нашей команде на турнире не будет", — передает высказывание тренера газета Sport24.

Российская сборная будет играть в группе с представителями Бельгии, Дании и Финляндии. Дебютный матч сборной на чемпионате состоится с Бельгией. Он пройдет в Петербурге 12 июня.