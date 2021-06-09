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Экологическую ситуацию в Кузьмолово обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Общество
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Экологическую ситуацию в Кузьмолово обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»
Медиагруппа «‎Патриот» /

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Караваев в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" расскажет журналистам об экологической ситуации в Кузьмолово.

Брифинг, посвященный экологической ситуации в деревне Кузьмолово Всеволжского района Ленобласти, состоится 9 июня. В нем примет участие депутат ЗакСа Сергей Караваев. В прямом эфире парламентарий ответит на все вопросы СМИ, а также даст оценку ситуации в населенном пункте, сообщает Федеральное агентство новостей.

Недавно в Кузьмолово было объявлено о возможности радиационного загрязнения. В связи с этим губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ввел режим повышенной готовности. Позднее в выпущенный правительством документ внесли изменения, указав, что радиационный фон в поселке городского типа был и находится на уровне природных значений.

#радиация #медиагруппа патриот #кузьмолово #караваев
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