Юрист рассказал, какое наказание грозит блогеру Хованскому

vk.com / Юрий Хованский

В Санкт-Петербурге задержали Юрия Хованского – видеоблогера и помощника самого молодого депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Причиной следственных мероприятий стал ролик годовой давности, в котором Хованский под гитару поет песню про теракт 2002 года на Дубровке и неуважительно высказывается о его жертвах.

Теперь «певцу» вменяют 205.2 статью Уголовного кодекса РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет с запретом «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

В квартире Хованского до двух часов ночи 9 июня проводился обыск, в процессе которого правоохранители также нашли «девайс для курения запрещенных веществ». Сам блогер не стал отрицать факт употребления наркотиков.

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Вместе с Хованским следователи задержали Андрея Нифедова – еще одного российского блогера, в эфире которого подозреваемый и исполнил ту злополучную песню. Нифедов проходит по делу в качестве свидетеля.

Юрий Хованский – персона медийная, да и запись с оскорбительной песней была сделана год назад, рассуждает юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский. Из этого можно сделать вывод, что его арест и обыски в квартире нужны, скорее, в «воспитательных целях», нежели для задержания действительно опасного элемента.

«Вряд ли наказание [Хованского] будет достаточно суровым. Скорее всего, здесь имеет место быть воспитательный процесс – стараются давить на корню фрондерствующие настроения молодежи. <…> Делается это для того, чтобы припугнуть. Думаю, что его заставят извиниться на камеру или выпишут штрафы с обязательными работами. В самом крайнем случае дадут условный срок. Если, конечно, в процессе работы с молодым человеком не выяснятся еще любопытные моменты», — объяснил эксперт.

Судьба видеоблогера будет зависеть от того, насколько активно он готов сотрудничать со следствием, и насколько Хованский готов понести «самое глубокое раскаяние». Юноша может использовать свою популярность, чтобы «загладить вину». В этом случае служители Фемиды могут отнестись к блогеру вполне лояльно, подытожил Подъяблонский.

Депутат Василий Власов уже заявил, что не видит причин для задержания своего подопечного. Юный соратник Владимира Жириновского посетовал, что не может дозвониться до Хованского и не уверен в правдивости информации, которую подают СМИ.

Спустя еще несколько часов Власов объявил, что Хованский уже полгода не состоит на должности его помощника. Ранее информации об этом в открытом доступе не было.