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В Сети появилось видео допроса блогера Хованского

Общество
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В Сети появилось видео допроса блогера Хованского
Федеральное агентство новостей /

Следственный комитет России опубликовал видео задержания и последующего допроса блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма.

Ролик размещен на официальном канале СК РФ на площадке YouTube. На сайте ведомства сообщается, что задержание произвели сотрудники МВД России, Росгвардии и ФСБ.

Во время допроса Юрий Хованский говорит на камеру, что проходит по уголовного делу по статье 205.2. Он признает свою вину в исполнении песни, которая оправдывает террористическую деятельность.

Скандальный блогер известен своими неоднозначными заявлениями. Летом прошлого года он исполнил в Сети композицию "Норд-Ост". Эксперты нашли в этой песне признаки преступления, которые подпадают под статью УК РФ 205.2.

В песне о теракте в Москве Хованский использует ненормативную лексику. В частности, он указывает на то, что "Норд-Ост" — это было "... (хорошо)". Тогда в трагедии погибли 130 человек, в том числе десять несовершеннолетних.

#допрос #ск рф #хованский
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