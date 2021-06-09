Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 15% за неделю

Невские Новости / Кирилл Контрощиков

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе зарегистрировала более 3 млн случаев заражения COVID-19 и более 73 тыс. летальных исходов в мире.

По сравнению с позапрошлой неделей, количество зараженных снизилось на 15%, а смертность на 8%. Данные передала Всемирная организация здравоохранения, обратив внимание, что большее количество зараженных выявлено в Индии, около 914 тыс.

В Юго-Восточной Азии заболеваемость COVID-19 снизилась на 31%, а в Европе на 17%. Но в Африке число людей с коронавирусной инфекцией выросло на 25%.

В Евросоюзе одобрили введение коронавирусного цифрового сертификата. За появление такого документа проголосовали абсолютное большинство депутатов Европейского парламента, передает сайт 360tv.ru.