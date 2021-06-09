Болельщиков Евро-2020 предупредили о продаже поддельных билетов

Невские Новости / Ярослава Астафьева

Накануне старта большого спортивного мероприятия, в Сети появились сайты, которые предлагают купить поддельные билеты на Евро-2020.

Чемпионат Европы стартует уже 11 июня в Санкт-Петербурге. Болельщиков предупредили о появлении сайтов, где продаются поддельные билеты. Всего специалисты насчитали более 130-ти таких ресурсов.

Стоимость билетов варьируется от 15 000 до 400 000 рублей. В это же время самый дорогой билет на сайте УЕФА стоит около 16 000 рублей. Из сотни сайтов злоумышленников — 12 русскоязычных. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на специалистов по информационной безопасности.

Отличить мошеннические интернет-ресурсы можно по дате создания. Они появились недавно, у сайтов простая верстка, а также встречаются грамматические ошибки. При этом отсутствует форма обратной связи. Также посетителям сайта стоит обратить внимание на неактивные гиперссылки и неработающие кнопки. Болельщикам стоит покупать билеты только на сайте УЕФА после официальной регистрации.