В России запретили отождествлять роли СССР и Германии в годы Второй мировой войны

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Депутаты Государственной думы приняли законопроект, касающийся роли СССР в годы Второй мировой войны. Документ прошел третье, окончательное чтение.

Согласно закону, в России действует запрет на публичное отождествление целей и действий Советского Союза и нацистской Германии во время войны. Также не позволяется отрицать роль жителей СССР в победе над фашистским режимом.

Изменения внесли в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Авторами законопроекта стали сенатор Алексей Пушков, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.