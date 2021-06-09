Диетолог объяснила, почему стоит отказаться от поздних обедов

pixabay.com / cattalin

Отказ от обеда приводит к низкому уровню сахара в крови и раздражительности. Поздний прием пищи негативно сказывается как на здоровье, так и на внешнем виде человека.

Диетолог Тамара Дюкер Фрейман посоветовала обязательно найти время для обеда в течение дня. Благодаря этому организм человека начнет правильно реагировать на чувство голода. Количество разнообразных перекусов в течение дня уменьшится, подчеркнула специалист.

Здоровый обед должен включать в себя овощи, белки и богатые клетчаткой углеводы, отметила врач-диетолог Лиза Янг. Оливковое масло, орехи и авокадо — это отличные источники жиров. Их нужно обязательно включить в свой рацион для поддержания хорошего самочувствия.

При выборе продуктов стоит обращать внимание на их состав. Опасность представляют фастфуд, сладости, так как в них содержатся трансжиры, обеспечивающие длительное хранение, говорится в публикации на сайте 360 tv.ru. То же самое касается сладкой газированной воды.