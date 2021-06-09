Олег Матыцин назвал выход в плей-офф главной задачей сборной России на Евро-2020

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Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) поставили перед национальной сборной главную задачу — выйти в плей-офф Евро-2020, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Глава министерства побывал на тренировке российских футболистов, которые готовятся к чемпионату Европы на базе в подмосковном Новогорске. Во время общения с журналистами Матыцин отметил, что все переживают, ждут начала турнира и надеются на переход сборной России на следующий этап.

"Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное", — добавил министр спорта.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в городах разных стран.