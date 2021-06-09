Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

«Наш, вернее ваш»: Экс-глава Службы нацбезопасности Армении о принадлежности Крыма

Россия
30

Бывший директор Службы нацбезопасности Армении: «Крым наш, вернее ваш»
Федеральное агентство новостей /

Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, отвечая на вопрос известного российского журналиста, теле и радиоведущего Владимира Соловьева чей Крым заявил, что он российский.

«Крым наш, вернее ваш. Ну а если честно — Крым российский. Народ Крыма, более 95% населения полуострова, путем голосования заявил о желании присоединиться к России. И воля народа на референдуме непоколебима. Я думаю, что воля народа Крыма на самоопределение должна уважаться со стороны всех, и я уверен, что да, Крым российский», — выразил мнение Ванецян в программе «Соловьев LIVE».

При том, бывший директор привел параллель с 90-ми годами, когда в Карабахе и Арцахе жители также самоопределились путем референдума. Однако, тогда волю народа поддержала только Россия и еще некоторые страны.

В заключении Ванецян выразил убеждение в том, что те три принципа, которые лежали в основе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, были нарушены: право народа на самоопределение, территориальная целостность и неприменение силы.

#россия #политика #соловьев #нагорный карабах #ванецян #крым наш
Тренер российской сборной озвучил цели команды на Евро-2020
Тренер российской сборной озвучил цели команды на Евро-2020
Спорт
13:06 | 9 июня
"Гоблин" Пучков возмутился, что задержание Хованского произошло "так поздно"
"Гоблин" Пучков возмутился, что задержание Хованского произошло "так поздно"
Происшествия
13:04 | 9 июня
В Сети появилось видео допроса блогера Хованского
В Сети появилось видео допроса блогера Хованского
Общество
12:57 | 9 июня