Онколог выделил самый настораживающий симптом рака

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Один общий симптом объединяет все виды раковых опухолей, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Наличие крови в любых выделениях человека может быть тревожным сигналом развития онкологического заболевания. Кровяные примеси в каловых массах или моче, а также спонтанные влагалищные кровотечения у женщин должны стать весомым поводом для обращения к врачу, подчеркнул Каприн.

Кашель, слабость, потеря веса без диет и другие признаки могут свидетельствовать о раковых опухолях. Регулярная диспансеризация позволит своевременно диагностировать такие заболевания, обратил внимание онколог в комментарии ТАСС.