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Глава ЛДПР назвал законным преследование блогера Навального

Политика
/ Обновлено: 09 июня 2021 12:28 94

Глава ЛДПР назвал законным преследование блогера Навального
duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Преследование осужденного блогера Алексея Навального полностью законно. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, Навальный сам виноват, что оказался в исправительном учреждении. Жириновский подчеркнул, что вся история с якобы отравлением является сомнительной. Депутата возмутило, что блогер уехал в Германию. Также у Жириновского вызвал подозрения кортеж с полицейскими, который встречал Навального в ФРГ. Кроме того, депутат напомнил, что Берлин так и не предоставил документы, которые подтверждают отравление.

#жириновский #лдпр #навальный
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