Глава ЛДПР назвал законным преследование блогера Навального

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Преследование осужденного блогера Алексея Навального полностью законно. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, Навальный сам виноват, что оказался в исправительном учреждении. Жириновский подчеркнул, что вся история с якобы отравлением является сомнительной. Депутата возмутило, что блогер уехал в Германию. Также у Жириновского вызвал подозрения кортеж с полицейскими, который встречал Навального в ФРГ. Кроме того, депутат напомнил, что Берлин так и не предоставил документы, которые подтверждают отравление.