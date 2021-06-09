Внучка Хрущева призвала к откровенному террору и жестокости в адрес России

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Эмигрировавшая в США внучка лидера СССР Никиты Хрущева призвала "быть жестче с Россией" и "быстрее сажать популистов". Об этом она написала в одной из публикаций.

Демократы называют популизмом идеологию консерватизма, которая включает в себя патриотизм, уважение к знаниям. Нина Хрущева придерживается идеологии "сажать популистов" — именно этот призыв был обозначен в ее недавней статье. А главный популист в глазах Нины Хрущевой и американских демократов — экс-президент США Дональд Трамп.

"Большая часть прокуроров, которые расследуют Трампа и связанных с ним людей, делают это как бы на цыпочках", — написала внучка Никиты Хрущева.

К России, считает Нина Хрущева, надо относится жестче — не нежничать с Москвой. По сути, Хрущева продвигает идею откровенного террора, тюрьмы для оппонентов и уничтожения института выборов, пишет РИА Новости.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что в Америке обвинили Хрущева в смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. Такое заявление сделал бывший директор ЦРУ.