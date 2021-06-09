Два судебных пристава стали жертвами стрельбы в Адлере

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Мужчина открыл огонь по судебным приставам, когда они приехали на адрес по поводу сноса дома. Инцидент произошел на улице Просвещения.

Источник Федерального агентства новостей сообщает, что хозяин здания стал стрелять по сотрудникам ФССП. На месте происшествия находятся правоохранители. Детали стрельбы устанавливаются.

Полиция установила имена жертв жителя Адлера, ими стали пристав-исполнитель Андраник М. и младший судебный пристав по обеспечению деятельности судов Альберт А.

Сотрудники ФССП приехали на улицу Просвещения по вопросу о сносе дома, однако хозяин помещения вместо разговора стал стрелять по ним. Оба пристава получили смертельные огнестрельные ранения.