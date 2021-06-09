Россия за день. Главное: убийство в Адлере, петиция Медведеву и пляжная война в Приморье

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Омская область. Омский общественник Игорь Басов потребовал запретить полеты самолетов над городом и их посадку в местном аэропорту с 22:00 до 6:00. С таким предложением он обратился к мэру и в прокуратуру. По словам омича, жители «имеют право на тишину».

Краснодарский край. В Адлере 60-летний мужчина застрелил двух судебных приставов, которые пришли исполнить решение суда о сносе незаконной постройки. Подозреваемый задержан, выяснилось, что оружием он владел незаконно.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге приостановили работу сервисов аренды электросамокатов. По словам руководителя одной из кикшеринговых компаний, в данный момент заключаются соглашения с администрацией города по ограничению скорости и мест передвижения. После подписания документов доступ к двухколесному транспорту будет восстановлен.

В Петербурге по подозрению в пропаганде терроризма задержали известного блогера Юрия Хованского. Предположительно причиной инцидента стала песня, исполненная звездой около года назад на одной из трансляций. Сейчас он дает показания в полиции.

Невские Новости /

Алтайский край. Мэрия Барнаула объявила об отмене повышения платы за проезд на 18 городских маршрутах, которые обслуживают частные компании. По словам чиновников, это решение приняли сами перевозчики. О причинах произошедшего не сообщается.

Приморский край. Врио главы Владивостока Константин Шестаков объявил войну «веревочникам», которые требуют с жителей плату за проход на городские пляжи. Глава приморской столицы сообщил, что договорился с полицейскими о рейдах, чтобы пресечь незаконный бизнес.

Республика Саха. Следователи в Якутии возбудили уже 11 уголовных дел из-за лесных пожаров на территории республики. Почти половина из них касаются горения леса на территории Нюрбинского района. В числе причин расследования: неосторожность при обращении с огнем и халатность при организации тушения.

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Пермский край. В Перми с бывшего депутата заксобрания Константина Окунева хотят взыскать 45 млн рублей. Иск, по его словам, касается истории шестилетней давности, когда он был соучредителем группы компаний «Добрыня». В 2015 году фирма обанкротилась, а сейчас с Окунева решили взыскать убытки.

Забайкальский край. Известный в Забайкалье врач Марина Мочалова создала петицию, адресованную председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву, с просьбой пересмотреть результаты праймериз. Ее смутило, что второе место по читинскому округу занял никому не известный москвич Александр Закондырин, который никак не связан с регионом.

Челябинская область. Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков назначен директором будущего спортивного комплекса «РМК-Арена». Он будет курировать сначала его строительство, а затем и работу объекта.

Камчатский край. Камчатское министерство строительства проверит региональная прокуратура. Такое поручение дал заместитель генпрокурора РФ после визита в Усть-Камчатск, где проходит стройка очистных сооружений. По его словам, в ведомстве не обеспечили надлежащий контроль документации, что грозит срывом срока сдачи объекта. Также прокуратура оценит работу почты.

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Саратовская область. Экс-руководитель Саратовского района Иван Бабошкин назначен председателем комитета облдумы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. На голосовании он обошел двух кандидатов от КПРФ.

Воронежская область. Суд в Воронеже отменил сделку по продаже земельного участка под ДК имени Кирова компании, принадлежащей экс-депутату гордумы Сергею Кудрявцеву. В конце 2020 года его задержали по подозрению в мошенничестве, связанном как раз с этим участком. Следствие обнаружило, что земля была куплена за 2,5% от реальной кадастровой стоимости.

Республика Бурятия. В Министерстве природы Бурятии сократили одну из должностей замминистра. В связи с этим с поста уволили Марину Капустину, которая последние четыре года отвечала в ведомстве за лесное хозяйство. Единственным заместителем главы министерства осталась Наталья Тумуреева.

Республика Татарстан. Глава Татарстана Рустам Минниханов назначил на должность председателя комитета по закупкам Руслана Сабирова. Ранее чиновник более десяти лет трудился в аппарате президента республики.