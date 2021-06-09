Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

"Друг познается в беде": Лавров пристыдил некоторые страны за отказ делиться вакцинами

Общество
77

«Друг познается в беде»: Лавров пристыдил некоторые страны за отказ делиться вакцинами
flickr.com / МИД России

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала тестом на настоящую дружбу для мировых государств, заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ситуация с COVID-19 создала беспрецедентный вызов, отметил глава ведомства в ходе форума "Примаковские чтения".

"Друг познается в беде — это известно. Но целый ряд государств решил своими вакцинами не делиться, и такой подход, наверное, неправомерен", — заметил Лавров.

В качестве примера сотрудничества он привел отношения России и Индии. Актуальные данные о борьбе с SARS-CoV-2 следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.

#лавров #пандемия #коронавирус
"Гоблин" Пучков возмутился, что задержание Хованского произошло "так поздно"
"Гоблин" Пучков возмутился, что задержание Хованского произошло "так поздно"
Происшествия
13:04 | 9 июня
Тренер российской сборной озвучил цели команды на Евро-2020
Тренер российской сборной озвучил цели команды на Евро-2020
Спорт
12:57 | 9 июня
В Сети появилось видео допроса блогера Хованского
В Сети появилось видео допроса блогера Хованского
Общество
12:57 | 9 июня