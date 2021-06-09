«Друг познается в беде»: Лавров пристыдил некоторые страны за отказ делиться вакцинами

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Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала тестом на настоящую дружбу для мировых государств, заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ситуация с COVID-19 создала беспрецедентный вызов, отметил глава ведомства в ходе форума "Примаковские чтения".

"Друг познается в беде — это известно. Но целый ряд государств решил своими вакцинами не делиться, и такой подход, наверное, неправомерен", — заметил Лавров.

В качестве примера сотрудничества он привел отношения России и Индии. Актуальные данные о борьбе с SARS-CoV-2 следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.