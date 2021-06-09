Рогозин намерен договориться с администрацией США «по понятиям»

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о желании выстроить отношения с Белым домом. Об этом глава корпорации сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Рогозин напомнил о том, что даже во времена холодной войны между СССР и США существовало определение как «космос вне политики».

«Поэтому я и хочу выстроить отношения с новой администрацией, договориться с ними как-то, извините "по понятиям". Или мы идем вместе и продолжаем развивать Международную космическую станцию или мы получаем конкретный ответ, не от Псаки, конечно, но от каких-то людей компетентных», — сказал он.

Кроме того, глава Роскосмоса упомянул об отсутствии реакции со стороны Министерства торговли США на официальное письмо, которое он направил полгода назад.

Рогозин сообщил о том, что на международной конференции GLEX, которая состоится 15 и 16 июня в Санкт-Петербурге планирует обсудить эти вопросы и «расставить все точки над i» с главой NASA Биллом Нельсоном.

Ранее глава корпорации рассказал о реакции президента Владимира Путина на идею создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС).