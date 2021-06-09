Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Песков уточнил детали церемонии награждения лауреатов госпремии в Кремле

Политика
59

Песков уточнил детали церемонии награждения лауреатов госпремии в Кремле
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о проведении церемонии награждения лауреатов госпремии в Кремле в День России.

По его словам, российский президент Владимир Путин лично наградит всех победителей. Однако торжественного приема не будет, сказал Песков в интервью РИА Новости.

Глава государства ранее наградил ведущего передачи "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка и знатока клуба Андрея Козлова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

#путин #песков #кремль #день россии
"Гоблин" Пучков возмутился, что задержание Хованского произошло "так поздно"
"Гоблин" Пучков возмутился, что задержание Хованского произошло "так поздно"
Происшествия
13:04 | 9 июня
Тренер российской сборной озвучил цели команды на Евро-2020
Тренер российской сборной озвучил цели команды на Евро-2020
Спорт
12:57 | 9 июня
В Сети появилось видео допроса блогера Хованского
В Сети появилось видео допроса блогера Хованского
Общество
12:57 | 9 июня