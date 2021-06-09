Песков уточнил детали церемонии награждения лауреатов госпремии в Кремле

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о проведении церемонии награждения лауреатов госпремии в Кремле в День России.

По его словам, российский президент Владимир Путин лично наградит всех победителей. Однако торжественного приема не будет, сказал Песков в интервью РИА Новости.

Глава государства ранее наградил ведущего передачи "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка и знатока клуба Андрея Козлова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.